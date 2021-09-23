СБУ ліквідувала банду, яка тероризувала місто в Одеській області

"До складу групи входили уродженці однієї із закавказьких країн з кримінальним минулим. Вони, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Аби змусити "жертв" заплатити, фігуранти застосовували психологічний тиск і фізичну розправу", - розповіли в СБУ.

Зокрема, банда викрала місцевого жителя і через погрози вбивством намагалася "вибити" з нього земельну ділянку на 200 тисяч гривень. Потерпілого змушували переоформити землю на них, щоб погасити неіснуючих борг.

"Співробітники СБУ встановили місце перебування всіх учасників угруповання і затримали їх. На момент спецоперації зловмисники перевозили власника земельної ділянки у багажнику автомобіля, до нього застосовували тортури", - зазначили в спецслужбі.

Наразі ведеться розслідування в рамках справи, відкритої за ч. 2 ст. 189 КК України. Правоохоронці встановлюють інші факти вимагання "боргів" та шукають інших учасників банди.