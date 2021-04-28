СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи, яка могла фінансувати "Л/ДНР"

За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких - пов’язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація, щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР".

Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих "Л/ДНР".

"Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи", - повідомили в СБУ.

Співробітники СБ України задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:

понад 43 млн грн;

більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;

комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;

документи, що підтверджують проведення оборудок.

Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.