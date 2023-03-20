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СБУ и БЭБ продлили обыски в офисах газовых компаний

Фото: СБУ и БЭБ продлили обыски в офисах газовых компаний (esbu.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в понедельник, 20 марта, продолжили обыски в офисах газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Причиной для обысков стало уголовное дело, возбужденное СБУ по закупкам природного газа для технологических нужд в период с 2016-2022 гг.

В компании считают, что следственные мероприятия осуществляются "с целью получения незаконного доступа к интеллектуальной собственности, программным продуктам и решениям в области энергоэффективности, метрологии и газораспределения, созданных РГК".

"Мы призываем власть к диалогу цивилизованным способом для решения проблем, которые не один год накапливались в газораспределительной отрасли. Эти проблемы можно решить только совместными усилиями и профессиональными командами, продемонстрировавшими свой уровень знаний, умений, опыта и патриотизма, с первых дней войны прочно удерживая работоспособность газораспределительных систем и восстанавливая их после деоккупации украинских территорий", - добавили в компании.

В РГК также добавили, что за год войны возобновили распределение газа для 555 тысяч украинских семей, благодаря собственному производственному комплексу RGC Production было заменено почти 3000 единиц газорегулирующего оборудования, проложены и отремонтированы сотни километров разрушенных сетей.

Напомним, ранее в РХК заявляли, что НАК "Нафтогаз Украины" "Черноморнефтегаз" завела на АО "Харьковгоргаз" менеджеров, назначенных нелегитимно измененными членами наблюдательного совета предприятия.

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РГКСлужба безопасности Украины