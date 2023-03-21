СБУ будет контролировать передвижение пассажиров в транспорте на международных и внутренних рейсах

Отмечается, что этот законопроект был разработан во исполнение европейской конвенции о предотвращении терроризма.

Так, антитеррористический центр при СБУ будет иметь право получать от предприятий транспорта, независимо от формы собственности, данные о пассажирах и персонале международных и внутренних рейсов.

Кроме того, СБУ будет предоставлять иностранным союзникам данные о лицах, которые выезжают за границу. При выполнении международных рейсов из Украины или транзитных рейсов через аэропорты нашей страны авиаперевозчик будет обязан предоставлять Антитеррористическому центру при СБУ информацию о пассажирах (advance passenger information/passenger name record) таких международных рейсов для противодействия перемещению лиц, причастных к террористической деятельности.

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