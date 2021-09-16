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СБУ блокувала підпільний міні-спиртзавод. Щомісяця збували сотню тонн контрафакту

Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ заблокували роботу нелегального спиртзаводу у Дніпропетровській області. Організатори схеми щомісячно збували більше ніж 100 тонн підробленого алкоголю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що схема продажу підробленого алкоголю діяла у Київській, Харківській й Сумській областях.

"Щоб приховати оборудку, ділки обладнали логістичний центр з розповсюдження підробки в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровщини, а головний офіс - у Запоріжжі", - пише пресслужба.

Для виготовлення "товару" зловмисники використовували контрафактний спирт і консерванти сумнівної якості.

Під час санкційних обшуків, представники СБУ вилучили:

  • більше ніж 16 тонн готової продукції;
  • інгредієнти;
  • тару для фасування;
  • документацію та бухгалтерію.

Організаторами схеми виявились четверо мешканців Запорізької області.

Фото: СБУ блокувала підпільний міні-спиртзавод (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки УкраїниДнепропетровская область