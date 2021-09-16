СБУ блокувала підпільний міні-спиртзавод. Щомісяця збували сотню тонн контрафакту

Співробітники СБУ заблокували роботу нелегального спиртзаводу у Дніпропетровській області. Організатори схеми щомісячно збували більше ніж 100 тонн підробленого алкоголю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що схема продажу підробленого алкоголю діяла у Київській, Харківській й Сумській областях.
"Щоб приховати оборудку, ділки обладнали логістичний центр з розповсюдження підробки в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровщини, а головний офіс - у Запоріжжі", - пише пресслужба.
Для виготовлення "товару" зловмисники використовували контрафактний спирт і консерванти сумнівної якості.
Під час санкційних обшуків, представники СБУ вилучили:
Організаторами схеми виявились четверо мешканців Запорізької області.
Фото: СБУ блокувала підпільний міні-спиртзавод (ssu.gov.ua)