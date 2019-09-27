СБУ блокувала масштабні поставки контрафактного спирту з РФ

У Сумській області співробітники Служби безпеки України викрили та блокували масштабні поставки контрафактного метилового спирту з Росії, які діяли впродовж 2018-2019 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, група жителів області впродовж 2018-2019 років незаконно переправляла в Україну з території Російської Федерації рідину, яка на 98% складалася з метилового спирту. Загалом зловмисники під виглядом розчинника для лакофарбового покриття ввезли в Україну майже 600 тонн контрафактної рідини.

Зазначається, що контрафактний спирт використовувався для виготовлення засобів для догляду за автомобілями. Зокрема, зловмисники виготовляли незамерзаючі очищувачі для скла. Потім товар реалізовувався оптовими партіями через торгівельні мережі.

"Правоохоронці затримали 4 вантажні автомобілі на одному з митних постів у Сумській області під час чергової спроби зловмисників незаконно переправити через державний кордон 90 тонн небезпечної рідини. Під час санкціонованих слідчих дій з місця контрафактного виробництва вилучено понад 30 тонн розфасованої та підготовленої для реалізації небезпечної продукції", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для притягнення зловмисників до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області співробітники СБУ викрили та блокували підпільне виробництво алкогольних напоїв та сигарет. Незаконний товар виготовлявся з нелегально ввезеної в країну сировини низької якості. Під час обшуків оперативники виявили 13 тонн спирту невідомого походження.