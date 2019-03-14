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СБУ найближчим часом завершить попереднє розслідування по справі Гандзюк

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 16:25
СБУ найближчим часом завершить попереднє розслідування по справі Гандзюк
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

При цьому в СБУ не підтвердили, що будуть встановлені всі особи, причетні до скоєння злочину

Служба безпеки України може найближчим часом завершити досудове слідство у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомив начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Стафійчук на засіданні ТСК з питань розслідування нападів на цивільних активістів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз тривають заходи, передбачені главою 21 КПУ. Що стосується перспектив розслідування, то, можу сказати, що найближчим часом в розумні терміни ми будемо завершувати досудове справу. З обвинувальним актом, звичайно", - заявив Стафійчук.

У той же час, представник СБУ не підтвердив, що будуть встановлені всі особи, причетні до скоєння злочину.

Нагадаємо, у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк вже допитано 375 свідків.

Додамо, раніше глава МВС Арсен Аваков розповів, як йде розслідування вбивства Катерини Гандзюк. За його словами, в якості замовника слідство розглядало колишнього співробітника департаменту захисту Національної економіки поліції, у якого колись був конфлікт з Гандзюк.

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