СБУ заарештувала білоруські локомотиви, якими перевозили окупантів до кордонів України
Правоохоронці заарештували білоруські локомотиви вартість 70 млн гривень. Ними перевозили російських окупантів до кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За даними слідства, ці білоруські локомотиви Росія використовувала у власних цілях. Ними перевозили особовий склад, озброєння, військову техніку і засоби тилового забезпечення до північних кордонів нашої країни.
У подальшому вони брали участь в бойових діях на території Київської та Чернігівської областей.
СБУ з'ясувала, що білоруські тепловози знаходяться у Київській області. Тому за клопотання спецслужби було накладено на них арешт. Орієнтовна вартість заблокованих локомотивів - 70 млн гривень.
Фото: СБУ арештувала вагони на 70 млн гривень (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, раніше українські правоохоронці арештовували майно підприємств Росії та Білорусі на суму понад 300 млн гривень.
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