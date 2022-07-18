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СБУ заарештувала білоруські локомотиви, якими перевозили окупантів до кордонів України

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Київська область, Понеділок 18 липня 2022 16:55
СБУ заарештувала білоруські локомотиви, якими перевозили окупантів до кордонів України Фото: СБУ арештувала вагони Білорусі на 70 млн гривень (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці заарештували білоруські локомотиви вартість 70 млн гривень. Ними перевозили російських окупантів до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, ці білоруські локомотиви Росія використовувала у власних цілях. Ними перевозили особовий склад, озброєння, військову техніку і засоби тилового забезпечення до північних кордонів нашої країни.

У подальшому вони брали участь в бойових діях на території Київської та Чернігівської областей.

СБУ з'ясувала, що білоруські тепловози знаходяться у Київській області. Тому за клопотання спецслужби було накладено на них арешт. Орієнтовна вартість заблокованих локомотивів - 70 млн гривень.

Фото: СБУ арештувала вагони на 70 млн гривень (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці арештовували майно підприємств Росії та Білорусі на суму понад 300 млн гривень.

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