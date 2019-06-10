ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Збірні України та Люксембургу оголосили склад на матч відбору до Євро-2020

Новини » Спорт    10.06.2019 - 20:45
Збірні України та Люксембургу оголосили склад на матч відбору до Євро-2020

Тренерські штаби визначилися зі списком футболістів

Стали відомі стартові склади на відбірковий матч чемпіонату Європи-2020 між збірними України та Люксембургу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт УАФ.

Україна: Пятов - Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв - Степаненко, Малиновський - Коноплянка, Зінченко, Циганков - Яремчук
Запасні: Паньків, Лунін, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравець, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко

Люксембург: Моріс - Жерсон, К. Мартінс, Шано - Мартенс, Баррейру Мартінш, О, Тілль, Янс - В. Тілль - да Мота, Родрігес
Запасні: Шон, Т. Кіпс, Махмутович, Мальгет, Селімович, Хольц, Бенсі, Сінані, Єніш, Тюрпель, Скендерович

Стартовий свисток у матчі, який відбудеться 10 червня на "Арені Львів", прозвучить о 21:45.

Варто зазначити, що той же стартовий склад був у команди Андрія Шевченка в матчі проти Сербії (5:0).

Перемога Португалії в Лізі націй негарантувала їй вихід на Євро-2020 Збірна України розгромила Сербію в матчі відбору до Євро-2020
Новини України Збірна УкраїниЛюксембургсоставотборквалификацияЄвро-2020Футбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся