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Португалія та Україна розійшлися нічиєю у матчі відбору Євро-2020


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У матчі першого туру відбірного турніру чемпіонату Європи 2020 року збірна Португалії зіграла внічию з командою України з рахунком 0:0. Зустріч відбулася в Лісабоні на стадіоні "Да Луш".

У першому таймі українська збірна впоралася із завданням стримати атаки господарів. Синьо-жовті вправно захищалися, не втрачали позиції та концентрацію, чітко страхували партнерів. 

Після перерви португальці почали наполегливіше притискати суперників до воріт, і українська лінія захисту сідала все глибше.

Завершальні хвилини пройшли в атаках португальців, але голів так і не сталося, у підсумку - 0:0

У наступному турі Португалія на своєму полі зіграє з Сербією. Україні належить виїзна гра з Люксембургом. Обидва матчі відбудуться 25 березня.

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