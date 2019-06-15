Збірна України U-20 вперше в історії стала чемпіоном світу

Збірна України здобула перемогу над національною командою Південної Кореї в фінальному матчі молодіжного чемпіонату світу (U-20), який проходить в Польщі. Поєдинок на міському стадіоні в Лодзі завершився з рахунком 3:1.

Перший тайм завершився внічию - 1:1. Збірна України пропустила гол з пенальті на самому початку матчу. Головний арбітр Ісмаїл Ельфатх після перегляду відеоповтору призначив 11-метровий, який на 5 хвилині реалізував Лі Кан Ін. Однак форвард київського "Динамо" Владислав Супряга на 34 хвилині зрівняв рахунок. Потім він оформив дубль. На 89 хвилині ще один гравець "біло-синіх" Цітаішвілі встановив остаточний рахунок.

Таким чином, збірна України U-20 вперше в історії виграла світову першість. У попередні розіграші українці доходили лише до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, національна збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікаціях.