Збірна України не змогла дотиснути Ірландію у Лізі націй

Ліга націй, Дивізіон B, група B1, 4-й тур

Україна – Ірландія – 1:1

Голи: Довбик, 47 – Коллінз, 31

П'ятий за два тижні поєдинок "синьо-жовті" розпочали кволо. У стартові хвилини головні події розгорнулися в центрі поля, де обидві команди намагалися встановити контроль. Сам факт появи м'яча поблизу штрафного майданчика вже видавався небезпекою.

Перший напівмомент виник на 11-й хвилині. Це Маліновський у своєму стилі потужно пробив із 20-ти метрів, але Келлехер парирував м'яч у бік від воріт. Ірландці згодом відповіли ще гостріше: Перротт був зобов'язаний карати оборону на чолі з Різником за неуважну гру, але головою не влучив у дальній кут після подачі Найта з правого флангу.

Після цього спалаху команди знову взяли паузу на чверть тайму. Повернув увагу до матчу Нейтан Коллінз. Центрбек "Зеленої армії" перехопив м'яч у центрі поля і в дусі легендарних ліберо прорвався до воріт, здолавши на шляху Зінченка та Забарного, та ефектно шведою пробив повз Різника – 0:1!

Пропущений м'яч не струсонув збірну України. Підопічні Петракова продовжили виглядати невпенено та дивом не пропустили вдруге. Вочевидь, отримавши прочухана в роздягальні, українці на другий тайм вийшли заново вмотивованими.

Результат не забарився. Уже на 47-й хвилині "синьо-жовті" відновили паритет. Це Ярмоленко, здавалося, перетримав м'яч на правому краю карної зони, але вивів на ударну позицію Довбика, якому залишилося точно пробити у фактично порожні ворота – 1:1.

Цього разу гол позитивно вплинув на обидві збірні. І українці, і ірландці додали обертів і намагалися відповідати атакою на атаку. Основна небезпека від "синьо-жовтих" походила з флангових атак, а "Зелена армія" методично шукала слабкі місця в редутах збірної України.

Ось Найт наважився на дальній удар, але Різник вчасно відреагував на випад ірландця. Згодом Миколенко небезпечно прострілив на дальню стійку, але ніхто на простріл флангового виконавця не встиг зрегувати. Далі Шапаренко з перспективного штрафного влучив у стінку...

Та щоразу футболістам бракувало останнього штриху для переможного м'яча. Зрештою, і фінальний штурм не зуміла організувати ні України, ні Ірландія, тож матч завершився логічною нічиєю.

Турнірне становище в групі B1 Ліги націй: