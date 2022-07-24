Збірна України провела найгірший чемпіонат світу з фехтування за 15 років

На чемпіонаті світу з фехтування-2022, що завершився в Єгипті, українська збірна здобула лише одну нагороду в особистій першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Україна вперше за 15 років здобула мінімум медалей на фехтувальному Мундіалі. У Каїрі лише шпажист Ігор Рейзлін із травмами коліна та ліктя виборов "бронзу". Українська збірна в командному заліку розділила 11-те місце з п'ятьма країнами.

На попередньому форумі – ЧС-2019 – українці здобули чотири нагороди ("золото", "срібло" та 2 "бронзи"). У 2012 році чемпіонат світу приймав Київ, але через Олімпійські ігри там розіграли лише два комплекти нагород. Тоді збірна України виграла срібні медалі в жіночій командній шаблі.

Востаннє ж подібний до цьогорічного провал трапився із українською командою на ЧС-2007 у Санкт-Петербурзі. Жіноча збірна там фінішувала другою у змаганні з шаблі, а решта спортсменів завершили турнір без медалей.

Упродовж ЧС-2022 розіграли 12 комплектів нагород: у трьох видах зброї (шпага, рапіра, шабля) в індивідуальній і командній першостях серед чоловіків і жінок. У загальному заліку тріумфувала збірна Франції (8 медалей).