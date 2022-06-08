Збірна України перемагає Ірландію у другому таймі: відео гола

Збірна України в другому турі Ліги націй гостює в національної команди Ірландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
"Синьо-жовті" повели в рахунку на 48-й хвилині. Циганков подав штрафний від правого краю, але м'яч пролетів повз гравців обох команд у карному майданчику та несподівано влетів у дальній кут.
Відео гола Циганкова:
До слова, юнацька збірна України втратила путівку на Євро-2022 за додатковими показниками.
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