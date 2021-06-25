Збірна України з пляжного футболу поїде в Росію на Чемпіонат світу

Збірна України з пляжного футболу кваліфікувалася на Чемпіонат світу. Він в серпні відбудеться в Москві і команда на нього поїде.

У фіналі кваліфікації, яка проходила в Португалії, збірна України обіграла Швейцарію з рахунком 6:5. Тепер їх чекає Чемпіонат світу, який пройде з 18 по 29 серпня в столиці Росії.

Збірна України з пляжного футболу є регулярним учасником великих турнірів. На рахунку України перемога в європейській кваліфікації на Чемпіонат світу в 2010 році, а також перемога в Євролізі 2016 року.

У поточному рейтингу збірних з пляжного футболу Україна займає 18-е місце з 99.