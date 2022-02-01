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Збірна України з греко-римської боротьби виграла сім медалей на турнірі в Хорватії

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Загреб, Вівторок 01 лютого 2022 12:21
Збірна України з греко-римської боротьби виграла сім медалей на турнірі в Хорватії Фото: збірна України з греко-римської боротьби (facebook.com/greco.rome)
Автор: Андрій Вирва

В Хорватії пройшов міжнародний турнір з греко-римської боротьби. Збірна України посіла друге загальнокомандне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України.

В Загребі відбувся перший в 2022 році міжнародний турнір з греко-римської боротьби - "Zagreb Open".

Збірну України на турнірі представляло 13 спортсменів. Семеро з них повернулися додому з медалями.

Переможцями змагань стали три українських борці: Парвіз Насібов (до 72 кг), Володимир Яковлєв (до 77 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

Двоє наших борців поступилися у фінальній сутичці та стали срібними призерами - Корюн Саградян (до 55 кг) та Віктор Петрик (до 60 кг).

Ще два українці вибороли бронзові медалі - Дмитро Цимбалюк (до 60 кг) та Андрій Кулик (до 72 кг).

Ще шестеро українських борців не здобули медалі, проте виступили на змаганнях та принесли збірній України бали в командний рейтинг:

  • Жора Абовян (сьомий, до 60 кг),
  • Євгеній Савета (сьомий, до 97 кг),
  • Геворг Арзуманян (восьмий, до 63 кг),
  • Ясаф Зейнайлов (дев’ятий, до 77 кг),
  • Олександр Грушин (десятий, до 63 кг),
  • Артур Потулаєв (дев’ятнадцятий, до 77 кг).

В командному заліку "Zagreb Open" збірна України посіла друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Туреччини.

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