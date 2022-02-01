Збірна України з греко-римської боротьби виграла сім медалей на турнірі в Хорватії

В Хорватії пройшов міжнародний турнір з греко-римської боротьби. Збірна України посіла друге загальнокомандне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України .

В Загребі відбувся перший в 2022 році міжнародний турнір з греко-римської боротьби - "Zagreb Open".

Збірну України на турнірі представляло 13 спортсменів. Семеро з них повернулися додому з медалями.

Переможцями змагань стали три українських борці: Парвіз Насібов (до 72 кг), Володимир Яковлєв (до 77 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

Двоє наших борців поступилися у фінальній сутичці та стали срібними призерами - Корюн Саградян (до 55 кг) та Віктор Петрик (до 60 кг).

Ще два українці вибороли бронзові медалі - Дмитро Цимбалюк (до 60 кг) та Андрій Кулик (до 72 кг).

Ще шестеро українських борців не здобули медалі, проте виступили на змаганнях та принесли збірній України бали в командний рейтинг:

Жора Абовян (сьомий, до 60 кг),

Євгеній Савета (сьомий, до 97 кг),

Геворг Арзуманян (восьмий, до 63 кг),

Ясаф Зейнайлов (дев’ятий, до 77 кг),

Олександр Грушин (десятий, до 63 кг),

Артур Потулаєв (дев’ятнадцятий, до 77 кг).

В командному заліку "Zagreb Open" збірна України посіла друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Туреччини.