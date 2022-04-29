Збірна України драматично програла Польщі на хокейному ЧС-2022

У другому матчі на чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні IB збірна України поступилася полякам у серії булітів (2:3). Шанси на підвищення у класі зберігають обидві команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, Дивізіон IB, 1-й тур

Україна – Польща – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0)

Шайби: Фадєєв, 15:15, Сімчук, 44:38 – Паш, 12:01, 17:56, Буковскі (буліт)

Суперники довго не запрягали. З перших хвилин українці та поляки намагалися відповідати атакою на атаку. Краще вийшло в господарів турніру. У середині періоду Домінік Паш у контратаці збірної Польщі легко реалізував вихід віч-на-віч із Писаренком.

"Синьо-жовті", однак, відіграли вже за три хвилини. Євген Фадєєв у зоні атаки ліворуч, здавалося, прострілював на "п'ятак", але голкіпер поляків Мюррей пропустив шайбу поміж щитків у ворота.

Захопившись грою попереду, українці проґавили новий блискавичний випад збірної Польщі. Швидкий перехід суперника завершився другою шайбою Паша ще до перерви.

У другому періоді поляки цілком могли розвинути успіх і зняти всі запитання щодо переможця дуелі. Та воротар збірної України Сергій Писаренко впіймав кураж і зробив кілька видовищних сейвів. А в третій 20-хвилинці Михайло Сімчук перехопив шайбу в центрі майданчика, прорвався до воріт і розібрався з кіпером.

Обережна гра команд у фінальні хвилини та в овертаймі призвели до переходу в серію булітів. Там українці реалізували лише одну спробу з п'яти (Роман Благий), а ось поляки закинули двічі та випередили збірну України в турнірній таблиці.

Становище команд після двох турів: Японія – 6 очок, Польща – 5, Україна – 4, Естонія – 0, Сербія – 0. Уже 30 квітня "синьо-жовті" зіграють важливий поєдинок проти збірної Японії.