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Збірна Франції оголосила склад команди на товариський матч із Україною

Автор: Вера Олейник

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив імена гравців, які будуть готуватися до товариського матчу зі збірною України та найближчих поєдинків у Лізі націй, проти Португалії та Хорватії. Наставник викликав 24 футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Склад збірної команди:

Воротарі: Уго Льоріс ("Тоттенхем"), Стів Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лілль").

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Захисники: Рафаель Варан ("Реал"), Люка Дінь ("Евертон"), Люка Ернандес, Бенжамен Павар (обидва - "Баварія"), Пресналь Кімпембе (ПСЖ), Клеман Лангле ("Барселона"), Лео Дюбуа ("Ліон"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг").

Півзахисники: Н'Голо Канте ("Челсі"), Стівен Н'Зонзі, Едуарду Камавінга (обидва - "Ренн"), Адріан Рабьо ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Корантен Толіссо ("Баварія").

Нападники: Олів'є Жиру ("Челсі"), Антуан Грізманн ("Барселона"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Кінгслі Коман ("Баварія"), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Віссам Бен Йєддер ("Монако"), Уссем Ауар ("Ліон").

Спаринг між збірними Франції та України відбудеться 7 жовтня в Сен-Дені. Початок зустрічі - о 22:10 за київським часом.

10 і 13 жовтня "синьо-жовті" проведуть матчі Ліги націй проти Німеччини та Іспанії в Києві на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, Андрій Шевченко викликав на ці поєдинки 28 виконавців.

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