Збірна Франції оголосила склад команди на товариський матч із Україною

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив імена гравців, які будуть готуватися до товариського матчу зі збірною України та найближчих поєдинків у Лізі націй, проти Португалії та Хорватії. Наставник викликав 24 футболістів.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.
Склад збірної команди:
Воротарі: Уго Льоріс ("Тоттенхем"), Стів Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лілль").
Захисники: Рафаель Варан ("Реал"), Люка Дінь ("Евертон"), Люка Ернандес, Бенжамен Павар (обидва - "Баварія"), Пресналь Кімпембе (ПСЖ), Клеман Лангле ("Барселона"), Лео Дюбуа ("Ліон"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг").
Півзахисники: Н'Голо Канте ("Челсі"), Стівен Н'Зонзі, Едуарду Камавінга (обидва - "Ренн"), Адріан Рабьо ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Корантен Толіссо ("Баварія").
Нападники: Олів'є Жиру ("Челсі"), Антуан Грізманн ("Барселона"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Кінгслі Коман ("Баварія"), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Віссам Бен Йєддер ("Монако"), Уссем Ауар ("Ліон").
Спаринг між збірними Франції та України відбудеться 7 жовтня в Сен-Дені. Початок зустрічі - о 22:10 за київським часом.
10 і 13 жовтня "синьо-жовті" проведуть матчі Ліги націй проти Німеччини та Іспанії в Києві на НСК "Олімпійський".
Нагадаємо, Андрій Шевченко викликав на ці поєдинки 28 виконавців.