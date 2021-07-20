RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Втік із СІЗО: в Одесі поліція шукає злодія-рецидивіста, введена операція "Сирена"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція Одеси оголосила про розшук злодія-рецидивіста, який втік із СІЗО. У місті введена операція "Сирена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регіональної поліції.

"Відділом поліції №1 Одеського районного управління розшукується засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 188 Кримінального кодексу України, Кутафін Сергій Олександрович, 1980 року народження", - наголошується в повідомленні.

Чоловік втік з Одеського слідчого ізолятора. Серед особистих прикмет відзначається:

  • зріст 170-175 см;
  • худорлявої статури;
  • темні, коротке волосся;
  • очі карі;
  • на руках і тілі є подряпини;
  • був одягнений у сині джинси, без взуття.

Зараз в Одесі введена операція"Сирена". У разі, якщо ви володієте інформацією про місцеперебування злодія-рецидивіста - звертайтеся за телефонами:

  • (048) 765-75-27;
  • 102.

Фото: злодій-рецидивіст Сергій Кутафін, який втік з Одеського СІЗО (facebook.com/gunp.odessa)

Читайте РБК-Україна в Google News
полицияпобегзлодій