В "Сбербанке" оценили вероятность победы России в войне в 7%

Утверждается, что документ был получен из переписки главы "Сбербанка" Германа Грефа. Согласно его положениям, РФ испытывает ряд экономических и военных проблем.

Дефицит бюджета за первый квартал составил 4,58 трлн рублей (55 млрд долларов) при годовом плане в 3,8 трлн (45,6 млрд долларов). Ключевая ставка - 15%, а нефтегазовые доходы упали на 45,4%, до 1,44 трлн рублей (около 17,3 млрд долларов). Из-за украинских ударов повреждено 10-15% нефтеперерабатывающих мощностей.

В оборонной промышленности не хватает 80-400 тысяч работников, микроэлектроники, боеприпасов и двигателей. РФ потеряла до 35% компонентов ПВО, а ее военные потери оцениваются в 20-25 тысяч человек в месяц. Около 90% новых контрактников, по оценке авторов, используются для восполнения потерь.

Восемь сценариев завершения войны

1. Решающее военное превосходство РФ - 7%. Горизонт: 12-24 месяца.

Россия получает контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями в административных границах, а также Харьковской областью.

Для этого РФ понадобится мобилизация 300-500 тысяч человек, увеличение производства авиабомб, усиление ПВО и прорыв в создании автономных роев дронов, способных координироваться с помощью ИИ без операторов.

2. "Истощение Запада" - 12%. Горизонт: 12-18 месяцев.

Запад сокращает поддержку Украины, после чего РФ получает замороженные территории, частичное снятие санкций и гарантии невступления Украины в НАТО.

Предпосылками должны стать падение поддержки Украины в США ниже 30%, энергетический кризис в Европе зимой 2026-2027 годов и внутриполитический кризис в Украине.

3. "Сделка Трампа" - 32%. Горизонт: 6-12 месяцев.

Трамп форсирует договоренность о промежуточных выборах в США в ноябре 2026 года. Война замораживается по нынешней линии фронта, часть санкций с РФ снимают, а вступление Украины в НАТО остается заблокированным.

4. "Корейская заморозка" - 22%. Горизонт: 6-18 месяцев.

Масштабные боевые деяния прекращаются без формального мирного договора, фронт стабилизируется, но юридически война продолжается. На низком уровне сохраняется война дронов. Условием является взаимное истощение без возможности решающего прорыва.

5. Затяжная война - 15%. Горизонт: 24-36 месяцев.

Боевые действия продолжаются еще 2-3 года. Россия теряет 20-25 тысяч человек ежемесячно, а ее продвижение составляет около 100-200 метров в день. Сохраняются удары по инфраструктуре и дронам.

Для Украины это будет означать дальнейший гуманитарный и демографический кризис. В записке упоминаются 8 млн беженцев за границей, 6 млн внутренне перемещенных лиц и потеря значительной части поколения мужчин 25-45 лет. В РФ прогнозируют рост социальной усталости, эмиграции квалифицированных кадров и падение рождаемости.

6. Мир на компромиссных условиях - 5%. Горизонт: 12-24 месяца.

Стороны заключают мирный договор с территориальными уступками. РФ может вернуть часть территорий Херсонской и Запорожской областей в обмен на признание Украиной Крыма и части Донбасса. Киев получает гарантии безопасности и путь в ЕС, а вопросы НАТО откладываются на 15-25 лет.

Предпосылками могут стать политические изменения или одновременное давление США, Китая и ЕС.

7. Мир на условиях Украины и Европы - 2%. Горизонт: 24-36 и больше месяцев.

Россия отступает к границам 2014 года или даже 1991-го, Украина вступает в НАТО, а РФ выплачивает репарации. Такой сценарий возможен только в случае экономического коллапса РФ, катастрофического военного поражения или смены режима.

8. "Дикая карта" - 5%. Горизонт: непредсказуем.

Сюда отнесли применение РФ тактического ядерного оружия, аварию или удар по ядерному объекту, прямое столкновение России и НАТО, смену власти в РФ или Украине.

Также упоминается "иранский каскад": срыв перемирия США и Ирана, закрытие Ормузского пролива, рост Brent выше 200 долларов за баррель и глобальная рецессия. Это могло бы увеличить нефтяные доходы РФ и вынудить Запад переключить ресурсы из Украины на Ближний Восток.

Среди других "диких карт" - технологический прорыв в сфере автономных роев дронов, кибератаки на критическую инфраструктуру, квантовые вычисления, новые архитектуры ИИ и направленное энергетическое оружие.

Что прогнозируют дальше

В "Сбербанке" считают, что наиболее благоприятное для РФ переговорное окно приходится на лето-осень 2026 года. После этого позиции Москвы могут ухудшиться из-за истощения ликвидной части Фонда национального благосостояния - около 4 трлн рублей (около 48 млрд долларов) при темпе изъятия примерно 400 млрд рублей (около 4,8 млрд долларов) в квартал.

В то же время Европа, по прогнозу, увеличит расходы по перевооружению до 50-60 млрд долларов в 2027 году, а после промежуточных выборов в США Трамп может потерять интерес к заключению соглашения.

В общей сложности "сделка Трампа" и "корейская заморозка" имеют 54% суммарной вероятности. Таким образом, наиболее реалистичным результатом аналитики считают заморозку или компромиссное прекращение масштабных боевых действий, а не полную победу одной из сторон.