"Сбербанк" збільшив статутний капітал до 24 млрд гривень

Банк сформував додаткові резерви під кредити

"Сбербанк" увеличил уставной капитал до 24 млрд гривен, в результате чего банк сформировал дополнительные резервы под кредиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

"В соответствии с принятым ранее акционером банка решением АО "Сбербанк" увеличил уставной капитал на 3 300 млн гривен - до 24 065 млн гривен", - говорится в сообщении.



Кроме того, повышение уставного капитала позволило банку увеличить показатель достаточности капитала (Н2) до 33,2% при минимальном нормативном значении, установленным НБУ не ниже 10%.

Регулятивный капитал увеличен до 6 617 млн гривен (на 41%).



По данным пресс-службы, ранее "Сбербанк" одним из первых финансовых учреждений досрочно выполнил требования по капитализации в рамках стресс-тестирования Национального банка Украины.

Нацбанк оценил "Сбербанк" как достаточно капитализированное финансовое учреждение, имеющее высокий уровень устойчивости к неблагоприятным экономическим сценариям.