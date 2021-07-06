Сайт Офісу президента перестав працювати: що сталося

Ввечері 6 липня перестав працювати сайт Офісу президента України. Несправність на Банковій пов'язують з технічною проблемою.
Про це РБК-Україна розповів співрозмовник в Офісі президента.
При спробі завантажити сайт Офісу президента браузер видає повідомлення: "Немає зв’язку із сайтом".
Наразі в Офісі президента не можуть сказати, чи пов'язана ця проблема з хакерською атакою. Зараз спеціалісти розбираються з цією несправністю.
Фото: сторінка Офісу президента зараз
У Департаменті кіберполіції також повідомили РБК-Україна, що інформації про атаки на сайт Офісу президента до них не надходило.
"Можливо, йдуть планові технічні роботи", - додали у відомстві.