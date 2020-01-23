У Савіка Шустера розповіли про новий сезон "Свободи Слова"

"Свобода Слова Савіка Шустера" повертається у прямий ефір після новорічної паузи. Перший у 2020 році випуск програми вийде вже 24 січня.

У команді Савіка Шустера покладають не менші сподівання на новий сезон, ніж на попередній: очікують топових спікерів та високі рейтинги, покладають надії на те, що програма продовжуватиме приносити користь суспільству.

"Наша мета - не дати політикам втратити відчуття реальності, а людям допомогти об’єктивно зрозуміти зміни, що відбуваються в країні” - коментує генеральний продюсер програми Павло Єлізаров. Відсутність в ефірі він пояснив так “[Савік Шустер] знімав фільм в Індії. Контракт підписали три роки тому. Раніше не міг повернутись”.

За словами Єлізарова, попередній сезон був вдалим для продакшену: шоу стало лідером серед конкурентів: “Середній рейтинг "Свободи Слова Савіка Шустера" склав 4% - це більше, ніж сума середніх рейтингів "Права на владу" (2,2%) і "Свободи Слова" на ICTV (1,4%)”.

“Для політичного шоу частка більше 12% у вечірньому праймі п'ятниці - успіх. "Свобода Слова Савіка Шустера" конкурує за увагу глядача з популярними розважальними проектами інших каналів і показує відмінний результат” - розповів Андрій Таранов, партнер експертної групи Kwendi.

Нагадаємо, у студії оновленої “Свободи Слова Савіка Шустера” встигла побувати більшість топ-політиків: Володимир Зеленський, Леонід Кравчук, Петро Порошенко, Міхеїл Саакашвілі, Андрій Богдан, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук, практично вся верхівка “Слуги Народу”, голови фракцій та комітетів у ВР, міністри та інші чиновники. Завітав навіть “головний лікар країни” Євген Комаровський.

Крім того, сезон відзначився скандалом: олігарх Ігор Коломойський посперечався із Савіком Шустером у прямому ефірі. Сварка скінчилась тим, що Шустер подав до суду позов щодо захисту честі, гідності і ділової репутації. Проте, відповідач Коломойський не з’явився на засідання, і воно було перенесено на початок лютого 2020 року.