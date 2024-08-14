Не только "Саваслейка". Что известно о крупнейшей атаке Украины на аэродромы РФ

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Как украинские дроны атаковали аэродромы РФ

По данным российского минобороны, ночью силы ПВО якобы уничтожили свыше 117 дронов. В том числе почти по 37 в Курской и Воронежской областях, а также 11 над Нижегородской областью. Предварительно под удар попали три военных аэродрома: "Балтимор" ("Воронеж"), "Борисоглебск" и "Саваслейка".

Telegram-канал Astra пишет, что беспилотники заметили над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. И со ссылкой на очевидцев отмечает якобы 10 прилетов по военной авиабазе "Саваслейка", после чего перекрыли проезд в село и город Кулебаки.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин подтвердил атаку дронов самолетного типа. По его словам, утром работали средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления БПЛА, принимались меры "по минимизации последствий".

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил о якобы перехвате 35 беспилотников. При этом в результате падения обломков повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, транспорт, объекты коммунальной инфраструктуры, фиксировались пожары.

Местные паблики сообщали о мощных взрывах в Воронеже, которые сопровождались несколькими очагами возгораний. По словам очевидцев, огонь охватил аэродром "Борисоглебск", а движение транспорта перекрывали в одном из прилегающих сел. Кроме того, есть сведения о том, что целью удара также могла стать авиабаза "Балтимор".

Сразу несколько провоенных "Z-каналов" подтверждают атаку на три аэродрома. Как пишет канал Fighterbomber, который специализируется на новостях о боевой авиации, "к сожалению, на некоторых результативно, но закономерно". И жалуется на нехватку средств ПВО для прикрытия авиабаз от воздушных атак.

Судя по опубликованным в сети видео, в атаке участвовали дроны, как минимум похожие на ударный беспилотник "Лютый".

Источники РБК-Украина подчеркивают, что Служба безопасности Украины и Силы обороны отработали не по трем, а по четырем аэродромам. И называют атаку самой масштабной на российские аэродромы за всю войну.

Сообщается, что дальнобойные дроны устроили "веселую ночь" на авиабазах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". Это специально спланированная операция, чтобы противник не мог использовать базы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

"СБУ продолжает методически ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", - отметил источник в СБУ.

Каковы последствия крупнейшего налета

Как показывают данные спутниковой системы фиксации пожаров Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA, на аэродроме "Саваслейка" около 03:30 зафиксирован по меньшей мере один значительный очаг возгорания. По предварительной информации, горели склады горюче-смазочных материалов.

Фото: зафиксированный пожар на аэродроме "Саваслейка" (firms.modaps.eosdis.nasa.gov)

По данным канала "Dnipro OSINT з Гарбузом", как минимум один беспилотник "Лютый" поразил стоянку самолетов, на которой, согласно снимкам, был в том числе транспортник Ил-76. Также аналитики опубликовали видео самого прилета.

В то же время Telegram-канал "Кремлевская табакерка" пишет о повреждении сверхзвукового истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Предварительно борт восстановлению не подлежит. После попадания прогремел взрыв с дальнейшим пожаром, повреждены склады ГСМ и две радиолокационные станции. Эта информация пока не подтверждена ни российской, ни украинской стороной.

Украинским дронам удалось ударить по "Саваслейке" по той причине, что за всю противовоздушную оборону здесь, отвечают только зенитки ЗУ-23-2 и пулеметы, отмечают в Defense Express.

По мнению аналитиков, даже поражение топливных складов может довольно важным результатом. Так как МиГ-31 использует специфический керосин Т-6, без которого самолет не может совершать сверхзвуковые полеты на большой высоте, необходимых для запуска "Кинжала". Базирование МиГ-31К на "Саваслейке" теперь под вопросом. Это не означает, что россияне не переместят их на другие аэродромы, но в любом случае это дополнительные сложности.

Что касается "Балтимора", "Борисоглебска" и "Курска", то о последствиях атаки сведений пока нет.

Что известно об аэродромах и какие самолеты там базируются

На аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области базируется 4-й Центр боевого применения и переучивания летного состава. Этот центр специализируется на подготовке к полетам на современных образцах авиационной техники.

Основным типом самолета, используемого на этом аэродроме, является МиГ-31. В частности, модификация МиГ-31К, способная нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Фото: где находятся указанные четыре аэродрома (google.com/maps)

"Саваслейка" находится в 660 км от границы с Украиной. При каждом вылете объявляется воздушная тревога по всей стране, поскольку "Кинжалы" могут достать до любой точки.

Военный аэродром "Балтимор" ("Воронеж") находится в 175 км от Украины в Советском районе города Воронеж. Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов - Су-34, которые используются для ударов корректируемыми авиабомбами (КАБ) по украинским позициям.

По сообщениям СМИ, нынешняя атака стала не первой. До этого 9 мая 2023 года аэродром был атакован ракетой, которая якобы была сбита средствами противовоздушной обороны.

"Борисоглебск" - действующий военный аэродром в Воронежской области восточнее одноименного города Борисоглебск в 340 км от границы с Украиной. В настоящее время на нем базируются самолеты Су-25 и Як-130. Используется в том числе в качестве учебного аэродрома для подготовки летного состава.

"Курск" (или "Халино") - аэродром совместного базирования под Курском в 100 км от границы с Украиной. Здесь находится закрытый с 2022 года "Курск-Восточный" и военная авиабаза "Халино". На ней базируется 14-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии, оснащенный самолетами Су-30СМ, которые неоднократно наносили авиационно-бомбовые удары по Украине.

За время российско-украинской войны был атакован несколько раз. Например, в декабре 2022 года после удара беспилотников загорелся топливный склад, а в августе 2023-го более десятка дронов поразили несколько самолетов и средств ПВО. Тогда, по неофициальным данным, были повреждены четыре Су-30, один МиГ-29, а также две системы "Панцирь-С" и радиолокационная станция комплекса С-300.

При подготовке материала использовались: данные из открытых источников, российских пабликов и Telegram-каналов, сообщения губернаторов российских регионов, информация OSINT-каналов, источников РБК-Украина в СБУ, публикация профильного украинского ресурса Defence Express.