У Саудівській Аравії затримали двох членів королівської сім'ї

Влада Саудівської Аравії затримала брата короля країни Ахмеда бін Абдулазіза і племінника монарха Мухаммеда бін Найеф бін Абдулазіза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

У будинках представників королівського дому провели обшуки, після чого послідували затримання, приводом для яких стали підозри в зраді.

У разі доведення провини брата і племінника короля їм загрожує або тривале тюремне ув'язнення або смертна кара.



WSJ зазначає, що затримані були претендентами на саудівський престол і можливими конкурентами сина короля, принца Мухаммеда бін Салмана. Обидва один час керували МВС Саудівської Аравії, однак останнім часом їх позиції сильно ослабли.



Мухаммед бін Найеф, який відповідав в тому числі за боротьбу з тероризмом, довгий час вважався надійним союзником американських спецслужб. За даними видання, в Державному департаменті були дуже засмучені, коли в 2017 році йому довелося покинути пост глави МВС. Останні два роки він рідко з'являвся на публіці.

Нагадаємо, в 2018 році вСаудовской Аравії затримали 11 принців, які виступили проти рішень влади країни припинити фінансування частини витрат членів королівської сім'ї з державного бюджету.

Незабаром влада Саудівської Аравії підтвердили арешт 11 принців, повідомивши, що у в'язницю вони були поміщені за порушення громадського порядку.