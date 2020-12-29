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У Саудівській Аравії на 5 років засудили активістку, яка боролась за права жінок

Саудівська Аравія, Вівторок 29 грудня 2020 07:15
У Саудівській Аравії на 5 років засудили активістку, яка боролась за права жінок
Фото: мусульманка (unsplash)
Автор: Даша Харченко

В Саудівській Аравії до більш ніж п’яти років ув’язнення засудили активістку Луджайн аль-Хатлуль, яка виступала за право жінок керувати автомобілем. Вона вже перебуває у в'язниці суворого режиму протягом двох з половиною років.

Про це повідомляє BBC.

Активістку звинуватили у зв'язках з країнами, недружніми королівству, а також у наданні їм секретної інформації. Луджайн була затримана приблизно за кілька тижнів до того, як жінкам в Саудівській Аравії дозволили їздити за кермом у 2018 році.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово заявляли про незаконність затримання та вимагали її звільнення.

Нагадаємо, 24 грудня бойовики в Афганістані вбили захисницю прав жінок Фрешту Кохістані.

РБК-Україна писало, що Саудівська Аравія скасувала смертну кару для людей, які вчинили злочини, будучи неповнолітніми.

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