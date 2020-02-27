Саудівська Аравія вперше повністю закрила Мекку і Медину для іноземців

Саудівська Аравія вперше закрила в'їзд іноземцям в Мекку і Медину з-за побоювань поширення коронавіруса. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ Саудівської Аравії в Twitter.

Крім цього у в'їзд до королівства заборонено туристам з тих країн, де поширення коронавіруса являє собою небезпеку. Зокрема, мова йде про Іран, Італії, Китаї, Японії, Південної Кореї, а також деяких інших країн східної Азії.

Як зазначили в МЗС Саудівської Аравії, дані заходи носять характер тимчасових.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що кількість померлих від коронавіруса COVID-19 в Ірані досягла 22 осіб. Загалом коронавірусом в країні інфікувалася вже 141 людина.

Також повідомлялося, що Італія є найбільш постраждалою країною від коронавіруса в Європі. Станом на 27 лютого офіційно підтверджені 75 нових випадків коронавіруса і 2 нових випадки смерті в країні. Всього в Італії 528 інфікованих та 14 загиблих.

Все в Європі коронавірус був зафіксований в 19 країнах - Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Італії, Німеччині, Франції, Британії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Росії, Румунії, Бельгії, Греції, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.