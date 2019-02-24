Саудівська Аравія вперше призначила послом в США жінку

Послом стала принцеса Рима бинт Бандар

Послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах впервые в истории королевства стала женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Послом стала принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд. Указ о ее назначении подписал король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Прежний посол королевства в США, который занимал должность с апреля 2017 года - старший сын короля Халед бен Салман - назначен заместителем министра обороны в ранге министра.

Как пишет AFP, перестановка произошла из-за напряженности в отношениях Эр-Рияда с Вашингтоном после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



Американские законодатели пригрозили предпринять жесткие меры против Саудовской Аравии в связи с жестоким убийством на фоне заявлений о том, что наследный принц несет личную ответственность.

Принцесса Рима является первой женщиной в истории королевства, занявшая высокую дипломатическую должность. Она - дочь принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипломатическую миссию в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы.

Принцесса Рима бинт Бандар получала высшее образование в США. Она известна своей позицией как защитница прав женщин. В 2014 году Forbes включил принцессу в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире.

Напомним, недавно представитель Государственного департамента США заявил, что Госсекретарь США Майк Помпео предоставил Конгрессу свежую информацию об обстоятельствам убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи.