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Саудівська Аравія за допомогою Китаю створює власні балістичні ракети, - CNN

Автор: Валерія Поліщук

Спецслужби Сполучених Штатів встановили, що Саудівська Аравія зараз активно виробляє власні балістичні ракети за допомогою Китаю. Це може мати значні наслідки для всього Близького Сходу і ускладнити зусилля Білого дому щодо стримування ядерних амбіцій Ірану, головного регіонального суперника саудівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Саудівська Аравія в минулому закуповувала балістичні ракети у Китаю, але ніколи не могла створити свої власні - досі, за словами трьох джерел, знайомих з останніми розвідданими.

Супутникові знімки, отримані CNN, також свідчать про те, що Саудівська Аравія нині виробляє цю зброю, принаймні, в одному місці.

За словами двох джерел видання, в останні місяці американські чиновники в багатьох відомствах, включаючи Раду національної безпеки в Білому домі, були проінформовані про секретні дані, що свідчать про численні великомасштабні постачання технологій балістичних ракет між Китаєм і Саудівською Аравією.

"Внутрішнє виробництво балістичних ракет Саудівською Аравією передбачає, що будь-які дипломатичні зусилля з контролю за поширенням ракет повинні залучати інших регіональних гравців, таких як Саудівська Аравія та Ізраїль, які виробляють свої власні балістичні ракети", - заявив Джеффрі Льюїс, експерт з озброєнь і професор Міддлберійського Інституту міжнародних досліджень

Будь-яка відповідь США також може бути ускладнена дипломатичними міркуваннями з Китаєм, оскільки адміністрація Байдена прагне знову залучити Пекін до вирішення ряду інших пріоритетних політичних питань, включаючи Клімат, торгівлю і пандемію.

Рада національної безпеки і ЦРУ відмовилися від коментарів.

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