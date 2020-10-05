Саудівська Аравія частково відкрила Мекку для паломників

Влада Саудівської Аравії від 4 жовтня частково скасувала заборону на здійснення паломництва до ісламських святинь, запроваджену через епідемію коронавірусу. Після семимісячної паузи до священного для мусульман міста Мекки прибули прочани.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Умра (малий хадж, - ред.) може здійснюватися в будь-який місяць, окрім того, який призначений для хаджу, та включає відвідання Мекки та мечеті Масджид аль-Харам.

При цьому прочанам не дозволяється торкатися священної Кааби - вона завішена чорною тканиною, прикрашеною арабською каліграфією в золоті.

Місцеві мешканці, чий бізнес залежить від паломників, позитивно сприйняли новину про відновлення умри. До пандемії понад 1,3 тис. готелів та тисячі магазинів працювали цілодобово, обслуговуючи гостей, які відвідували священні міста Мекку та Медіну.

Нагадаємо, з 2 квітня Мекка і Медина, два міста в Саудівській Аравії, де розташовані головні мусульманські святині, за вказівкою влади були повністю закриті на в'їзд та виїзд.