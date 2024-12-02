Саудовская Аравия увеличила свою долю на рынке нефти в Азии за счет России

По данным, собранным LSEG Oil Research, импорт нефти в Азию из Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера сырой нефти, вырос до 5,83 млн баррелей в сутки в ноябре по сравнению с 5,28 млн баррелей в сутки в октябре.

Между тем, по данным LSEG, поставки России в Азию, крупнейший регион импорта, в ноябре сократились до 3,51 млн баррелей в сутки, что ниже октябрьского показателя в 3,96 млн баррелей в сутки и является самым низким показателем с января.

Данные показывают, что импорт Азии из Саудовской Аравии вырос на 550 тысяч баррелей в сутки в ноябре, тогда как импорт с России сократился на 450 тысяч баррелей в сутки.

Переход к поставкам баррелей из России в Саудовскую Аравию произошел даже тогда, когда контролируемая государством нефтяная компания королевства Saudi Aramco повысила официальные цены продажи своей сырой нефти азиатским клиентам для партий с отгрузкой в ноябре.

Базовый сорт нефти Arab Light компании Aramco был повышен на 90 центов за баррель до премии в 2,20 доллара по сравнению со средним региональным базовым сортом Оман/Дубай в ноябре.

Несмотря на рост премии компании Aramco в ноябре, саудовская нефть стала более конкурентоспособной по цене в Азии по сравнению с другими сортами, включая российскую нефть марки Urals, которая является основным видом сырой нефти, экспортируемой из западных портов.

Нефть Cash Dubai 29 ноября закрылась на уровне 71,83 доллара за баррель, что на 4,36 доллара выше российской нефти Urals, которая закрылась на отметке 67,47 доллара.

Эта премия ниже, чем на протяжении большей части последних месяцев, когда она торговалась выше 5 долларов за баррель.

Российская сырая нефть также сталкивается с более высокими транспортными расходами, учитывая более длительный морской путешествие из российских портов на Балтике до пунктов назначения в Азии.

Эти расходы, вероятно, также возрастут по мере принятия дополнительных санкций в отношении так называемого "теневого флота" российских танкеров: на прошлой неделе Великобритания ввела новые меры против 30 судов, в результате чего их общее число достигло 73.

Китай, Индия

После вторжения Москвы в Украину в 2022 году поставки российской сырой нефти в основном ограничивались всего двумя основными покупателями в Азии: Китаем и Индией.

Импорт российской нефти в Китай сократился до 2,04 млн баррелей в сутки в ноябре с 2,19 млн в октябре, а импорт в Индию сократился до 1,47 млн баррелей в сутки с 1,75 млн.

В то же время Китай увеличил импорт саудовской нефти до 1,68 млн баррелей в сутки в ноябре с 1,62 млн в октябре, в то время как Индия получила из королевства 770 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 610 тыс. баррелей в сутки.