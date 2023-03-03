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Саудовская Аравия отправила в Украину два самолета с гуманитарной помощью

Фото: Саудовская Аравия отправила в Украину два самолета с гуманитарной помощью (flickr.com/15460749@N07)
Автор: Валерия Полищук

Саудовская Аравия отправила два самолета в Польшу со 168 тоннами помощи для доставки украинскому народу. Ее предоставил Центр гуманитарной помощи короля Саудовской Аравии Салмана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

"Сегодня утром два саудовских самолета отправились из международного аэропорта имени короля Халида в столице Эр-Рияде в польский аэропорт Зусов, который находится недалеко от границы с Украиной. Два самолета везут 168 тонн саудовской помощи украинскому народу", - говорится в сообщении.

Помощь включает в себя материалы для строительства жилья, электрогенераторы и медицинские препараты, которые будут доставлены через польскую границу в Украину.

Напомним, 26 февраля министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд посетил Украину с рабочим визитом. В ходе его визита были подписаны документы о предоставлении помощи Украине. В частности, Саудовская Аравия передаст Украине помощь на 400 млн долларов.

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Гуманитарная помощьСаудовская АравияВойна России против Украины