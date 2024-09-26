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Саудовская Аравия отказалась сдерживать падение цен на нефть, - FT

Фото: Цены не нефть будут падать после решения Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Саудовская Аравия намерена отказаться от своего неофициального целевого показателя цены на нефть в 100 долларов за баррель. Страна планирует увеличить добычу, чтобы вернуть себе долю рынка, даже если это означает снижение цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Организация стран-экспортеров нефти, фактически возглавляемая Эр-Риядом, вместе с союзниками, включая Россию (ОПЕК+), сокращают добычу нефти, чтобы поддержать цены. Однако с начала года цены снизились на фоне увеличения поставок со стороны других производителей, особенно из США, а также слабого роста спроса в Китае.

Саудовская Аравия решила, что не желает продолжать уступать долю рынка другим производителям нефти, и считает, что у нее достаточно вариантов финансирования, включая валютные резервы и задолженность, чтобы выдержать период низких цен на сырую нефть, пишет FT.

Королевство, крупнейший в мире экспортер нефти, взяло на себя значительную часть сокращений добычи ОПЕК+, сократив собственную добычу примерно на 2 миллиона баррелей в сутки с конца 2022 года. В настоящее время члены ОПЕК+ сокращают добычу в общей сложности на 5,86 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 5,7% мирового спроса на нефть.

Financial Times сообщила, что группа намерена увеличить добычу, как и планировалось, с 1 декабря, даже если это означает более длительный период низких цен на нефть.

В прошлом Саудовская Аравия увеличивала производство, чтобы защитить свою долю рынка. В 2020 году Саудовская Аравия и Россия вступили в ценовую войну, наводнив мировые рынки нефтью после того, как Москва отказалась поддержать решение ОПЕК о более существенном сокращении добычи для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

В 2014 году Эр-Рияд заблокировал призывы некоторых членов ОПЕК сократить добычу, чтобы остановить падение цен на нефть, что создало условия для борьбы за долю рынка между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, на фоне бума добычи сланцевой нефти в США.

ОПЕК и Саудовская Аравия неоднократно заявляли, что не устанавливают определенную цену на нефть и принимают решения на основе фундаментальных рыночных показателей и в интересах балансирования спроса и предложения.

После публикации статьи  Financial Times мировая цена на нефть марки Brent снизилась примерно на 2% до 72 долларов за баррель.

 

Напомним, доходы о продажи нефти являются главным источником для финансирования войны России против Украины. Правительство России прогнозирует снижение доходов от продажи нефти и газа в течение следующих трех лет из-за снижения цен на энергоносители. По прогнозам, российская нефтегазовая отрасль должна внести 118 млрд долларов налогов в следующем году.

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НафтаСаудовская Аравия