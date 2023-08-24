СМИ назвали пять стран, которые могут присоединиться к БРИКС

Пять стран станут новыми участниками объединения БРИКС. По всей вероятности, присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бразильское издание UOL.

По данным журналистов, главным критерием отбора являлся географический фактор. Он должен обеспечивать региональный баланс внутри объединения. Также рассматривались государства, являющиеся участниками G20.

Издание отмечает, что также рассматривается присоединение еще одной африканской страны. Бразилия хотела бы видеть участником Индонезию, однако та пока не готова присоединиться к БРИКС.

Главными противниками расширения БРИКС были Индия и Бразилия. Последняя в обмен на расширение блока настояла на том, чтобы участники объединения поддержали ее заявку на место в Совбезе ООН. Однако пока остается неясным, достигли ли члены БРИКС окончательного согласия.

При этом, по информации СМИ, Китай не исключает вступления Бразилии, но категорически против участия своего регионального соперника, Индии, в высшем органе ООН.

Бразильское издание также объясняет вероятное присоединение Ирана к БРИКС. Одной из главных причин этого стало влияние России, поскольку Тегеран является союзником Москвы.

Саммит БРИКС

Напомним, 22 августа в Южной Африке стартовал саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). В этом году российский диктатор Владимир Путин не посетил саммит. Вероятной причиной этого стала его международная изоляция, а именно выданный Международным уголовным судом орден на его арест по делу о депортации украинских детей.

По данным Bloomberg, лидеры Китая и РФ хотели использовать саммит для улучшения международного имиджа и влияния.

Подробнее о саммите БРИКС и чего ждать Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.