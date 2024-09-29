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Саудовская Аравия готова стать посредником, чтобы завершить войну РФ против Украины

Фото: флаг Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Саудовская Аравия готова выступить посредником между Россией и Украиной, чтобы завершить войну. Страна призывает к прекращению кризиса.

С соответствующим заявлением выступил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Аль Сауд, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Что касается российско-украинского кризиса, то Королевство вновь призывает к прекращению кризиса и ограничению его негативных последствий для мировой безопасности и стабильности", - сказал он.

Глава МИД отметил, что в прошлом году Саудовская Аравия принимала встречу советников по вопросам национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций.

Также саудовский принц подчеркнул, что необходимо приложить все возможные усилия для прекращения кризиса и урегулирования споров.

"Королевство также подтверждает свою готовность продолжать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", - добавил Фейсал бин Аль Сауд.

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Война в УкраинеРоссийская ФедерацияСаудовская Аравия