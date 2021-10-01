ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Саркозі подав апеляцію на рішення суду про позбавлення його волі на рік

Новость на русском →
Франція, П'ятниця 01 жовтня 2021 05:20
Саркозі подав апеляцію на рішення суду про позбавлення його волі на рік Фото: екс-президент Франції Ніколя Саркозі (flickr. com. netelyx)
Автор: Анна Полисученко

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі подав апеляцію на рішення суду про позбавлення його волі на рік. Він заявив, що буде вести боротьбу до кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ніколя Саркозі.

"Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив суперечку. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за рамки мого особистого випадку, оскільки кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю", - заявив Саркозі.

Він зазначив, що "не можна карати двічі за одне й те саме. Я просто домагаюся, щоб законодавство здійснювалося щодо мене так само, як щодо будь-якого іншого підсудного", - додав екс-президент.

Раніше ми писали, що екс-президент Франції Ніколя Саркозі отримав рік в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Николя Саркози
NEWS
У Офісі президента заявили, що Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова
У Офісі президента заявили, що Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова
DAILY
Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса