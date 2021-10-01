Саркозі подав апеляцію на рішення суду про позбавлення його волі на рік
Фото: екс-президент Франції Ніколя Саркозі (flickr. com. netelyx)
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі подав апеляцію на рішення суду про позбавлення його волі на рік. Він заявив, що буде вести боротьбу до кінця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ніколя Саркозі.
"Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив суперечку. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за рамки мого особистого випадку, оскільки кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю", - заявив Саркозі.
Він зазначив, що "не можна карати двічі за одне й те саме. Я просто домагаюся, щоб законодавство здійснювалося щодо мене так само, як щодо будь-якого іншого підсудного", - додав екс-президент.
Раніше ми писали, що екс-президент Франції Ніколя Саркозі отримав рік в'язниці.