Колишній президент Франції Ніколя Саркозі подав апеляцію на рішення суду про позбавлення його волі на рік. Він заявив, що буде вести боротьбу до кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ніколя Саркозі.

"Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив суперечку. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за рамки мого особистого випадку, оскільки кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю", - заявив Саркозі.

Він зазначив, що "не можна карати двічі за одне й те саме. Я просто домагаюся, щоб законодавство здійснювалося щодо мене так само, як щодо будь-якого іншого підсудного", - додав екс-президент.