САП закриває справу "Роттердам+", - журналіст

Підставою для закриття є результати комплексної комісійної експертизи по визначенню збитків
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила справу "Роттердам+".
Про це повідомив головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов з посиланням на джерела.
"Сьогодні процесуальний керівник справи "Роттердам+" прокурор САП Віталій Пономаренко вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань постанову про закриття справи", - повідомив Бутусов.
За його інформацією, підставою для закриття справи є результати комплексної комісійної експертизи з визначення збитків, проведеної Службою безпеки України. Експертиза була передана в САП 18 серпня і не підтвердила наявність збитків від дії формули.
Таким чином, пише журналіст, найбільший скандал із закупівлі Україною вугілля в РФ, який став підставою для порушення кримінальної справи Національним антикорупційним бюро, і звинувачень у корупції Володимиром Зеленським свого опонента екс-президента Петра Порошенка на дебатах у квітні 2019 го, закінчився нічим.
Водночас він зазначає, що скандал з "Роттердам+" використовував у власних цілях Ігор Коломойський, зокрема для отримання контролю над державною енергокомпанією "Центренерго".
Варто відзначити, що в САП поки ніяк не коментували цю інформацію.
Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+". НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.
НАБУ й особисто директор бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків.
Жодна з державних експертиз, що проводилися за зверненням НАБУ і сторони захисту, не встановили відсутність яких-небудь збитків від дії формули. Не підтвердила збитків і фінальна експертиза, проведена СБУ.
Розслідування по справі почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів.
Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, і була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.