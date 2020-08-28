САП закриває справу "Роттердам+", - журналіст

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила справу "Роттердам+".

Про це повідомив головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов з посиланням на джерела.

"Сьогодні процесуальний керівник справи "Роттердам+" прокурор САП Віталій Пономаренко вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань постанову про закриття справи", - повідомив Бутусов.

За його інформацією, підставою для закриття справи є результати комплексної комісійної експертизи з визначення збитків, проведеної Службою безпеки України. Експертиза була передана в САП 18 серпня і не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Таким чином, пише журналіст, найбільший скандал із закупівлі Україною вугілля в РФ, який став підставою для порушення кримінальної справи Національним антикорупційним бюро, і звинувачень у корупції Володимиром Зеленським свого опонента екс-президента Петра Порошенка на дебатах у квітні 2019 го, закінчився нічим.

Водночас він зазначає, що скандал з "Роттердам+" використовував у власних цілях Ігор Коломойський, зокрема для отримання контролю над державною енергокомпанією "Центренерго".

Варто відзначити, що в САП поки ніяк не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+". НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

НАБУ й особисто директор бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків.

Жодна з державних експертиз, що проводилися за зверненням НАБУ і сторони захисту, не встановили відсутність яких-небудь збитків від дії формули. Не підтвердила збитків і фінальна експертиза, проведена СБУ.

Розслідування по справі почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, і була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.