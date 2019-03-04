САП закрила справу про хабар Кучмі від Коломойського за контроль над "Укрнафтою"

САП закрила справу за фактом вимагання і отримання Леонідом Кучмою і Віктором Пінчуком 110 млн доларів хабара

Специализированная антикоррупционная прокуратура в августе 2018 года закрыла уголовное дело по факту вымогательства и получения вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и его зятем бизнесменом Виктором Пинчуком 110 млн долларов взятки от олигарха Игоря Коломойского за право контроля над нефтедобывающей компанией "Укрнафтой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование для программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Как сообщили в ГПУ в ответ на запрос журналистов, постановление о закрытии уголовного дела №42015000000000425 было вынесено 2 августа 2018 года прокурором САП, который осуществлял процессуальное руководство в этом деле. Сообщается, что прокурор закрыл дело, установив отсутствие состава уголовного преступления.

4 марта 2015 года состоялось заседание Спецкомиссии Верховной рады по вопросам приватизации, на котором Коломойский заявил, что с 2003 года ежемесячно предоставлял 5 млн долларов взятки по требованию Кучмы и Пинчука за право управлять компанией "Укрнафтой".

11 марта 2015 года комиссия ВР обратилась в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное производство по этому факту. При этом глава парламентской комиссии Борис Филатов заявлял, что "свифты, которые подтверждают дачу взятки Кучме и Пинчуку и переданы в комиссию, будут направлены в Генеральную прокуратуру". Таким образом 18 марта 2015 года расследование было начато.

По данным госреестра судебных решений, адвокат Коломойского предоставил следствию копии документов, среди которых - копия соглашения о сотрудничестве по достижению оперативного контроля над ОАО "Укрнафта" от 25 января 2003 года. Стороны договорились об осуществлении контроля над компанией. Во исполнение этих договоренностей 30 января 2003 года был избран новый председатель правления "Укрнафты" - Игорь Палица, который в период до апреля 2003 совершил смену правления и назначил новых заместителей председателя правления и главного бухгалтера. Кроме того, в Наблюдательный совет общества был включен сам Коломойский и четыре человека из его окружения.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко передал в НАБУ дела, в которых фигурируют Кучма, Пинчук и Коломойский