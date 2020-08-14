САП зупинила справу "Роттердам+" на підставі статті про відсутність доказів, - Вовк

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в постанові про зупинення розслідування у справі "Роттердам+" послалася на статтю кримінально-процесуального кодексу (КПК), яка передбачає необхідність закриття справи у випадку відсутності доказів вини у суді і вичерпанні можливостей для їх отримання.

Про це повідомили екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк і підтвердила адвокат Ірина Одинець в ефірі телеканалу "Прямий".

"У своїй постанові прокурор САП послався на п. 3 1 ч. ст. 284 КПК, де йдеться лише про закриття кримінального провадження у випадку, коли не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати", - повідомив Вовк, оприлюднивши копію постанови САП.

Пункт третій частини першої статті 284 КПК, на підставі якого прокурор САП вирішив зупинити розслідування, дослівно каже: "кримінальне провадження закривається у зв'язку з тим, якщо не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості для їх отримання".

При цьому, пославшись на статтю про закриття кримінального провадження, прокурор САП постановив: "зупинити справу у зв'язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва".

Відповідно до чинної редакції КПК, така можливість насправді передбачена п. 3 ч. 1 ст. 280, але не ст. 284 на яку посилалася САП у своїй постанові.

Адвокат Ірина Одинець припустила, що невідповідність рішення прокурора і статті КПК, на яку він посилається, може пояснюватися прийняттям рішення про майбутнє справи в самий останній момент - пізно вночі 8 серпня, коли закінчувався термін досудового розслідування.

"Можемо припустити, що ймовірно в ніч на 8 серпня вирішувалося питання закривати справу чи можливо зупинити. І тому ми вважаємо, що у зв'язку з цим нам цю постанову довго не надавали", - зазначила Одинець.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" і правоохоронці не змогли передати справу до суду. За словами адвокатів сторони захисту, за 3,5 року, які тривало розслідування, НАБУ не знайшла підтвердження того, що дія формули завдала збитки.

12 серпня інформацію про відсутність висновку експертизи про нанесення формулою збитків офіційно підтвердило НАБУ.

Інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки, ще в кінці червня 2020 року підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що в справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

В розслідування справи "Роттердам+" були залучені 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років.

Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 року й до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення.

Цей принцип - так звана формула "Амстердам+" - в червні 2020 був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.