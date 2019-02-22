САП направила до суду обвинувальний акт стосовно Омеляна

Міністра звинувачують у незаконному збагаченні і приховуванні доходів

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении министра инфрастурктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Отметим, что в пресс-релизе САП не указано имя министра, о котором идет речь. Однако, совокупность фактов указывает на то, что это Владимир Омелян - глава Мининфраструктуры.

В САП сообщили, что после завершения ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования, которые были открыты 6 ноября 2018 года, прокурорами САП утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из действующих членов правительства.

Установлено, что, работая исключительно на государственный службе, обвиняемый не мог сэкономить достаточно средств, чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса за более 1,4 млн гривен и хранить наличными 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро. Во избежание декларирования приобретенного автомобиля, регистрация транспортного средства была осуществлена на родного брата, однако пользовался им обвиняемый и его жена.

Кроме того, подавая декларации за 2015-2016 годы, министр умышленно не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком. Сведения в декларациях за указанные годы отличаются от достоверных более чем 8 млн гривен.

Обвинительный акт по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение") и ст.366-1 УК Украины ("Декларирование недостоверной информации") направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в конце января суд ограничил министру инфраструктуры и его адвокатам сроки до 15 февраля для ознакомления с расследованием детективов Национального антикоррупционного бюро о возможном незаконном обогащении чиновника.

13 сентября НАБУ объявило Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, он за последние восемнадцать лет получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года составили не менее 3,45 млн гривен.