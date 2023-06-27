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САП и ВАКС подтвердили отсутствие ущерба и пострадавших в "Роттердам+", - нардеп

Фото: Валентин Наливайченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд уже неоднократно подтвердили, что в деле "Роттердам+" отсутствуют потерпевшие, не установлен факт нанесения кому бы то ни было ущерба, а все мыслимые и не мыслимые сроки досудебного расследования давно закончились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Валентина Наливайченко в колонке для "Интерфакс-Украина".

"В апреле 2023 года стартовал новый сезон судебного разбирательства дела "Роттердам+". В предыдущих сериях дело 4 раза закрывала Специализированная антикоррупционная прокуратура и 2 закрывал ее Высший антикоррупционный суд. Все это транслировалось на канале ВАКС в YouTube и каждый желающий мог в прямом эфире сотни открытых судебных заседаний и самостоятельно оценить доводы обвинения и защиты", - отметил нардеп.

Со ссылкой на открытые материалы дела, Наливайченко подчеркнул, что определенные законом сроки досудебного расследования давно закончились.

"Обвинение пытается доказать в суде, что в первом деле сроки не истекли. Также интересен вопрос, потому как можно 6 лет, прошедших с начала досудебного расследования, вместить в 1 год, который должен быть потрачен на досудебное расследование, непонятно. На прошлом. заседании адвокаты защиты предоставили пространные объяснения, свидетельствующие о пропуске сроков досудебного расследования на время рассмотрения дела в суде", - отметил нардеп.

По его словам, законность формулы уже при расследовании поддержали также украинские институты судебных экспертиз, а также международные профильные исследовательские и отраслевые организации - EUROCOAL и IHS CERA.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" длилось почти 6 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. И САП, и ВАКС также подтвердили отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз, в том числе, государственных.

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Роттердам+САПНАБУ