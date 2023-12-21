Санкции США остановили поставки газа из российского проекта "Арктик СПГ-2", - Bloomberg

"Российское ПАО "Новатэк", которое возглавляет проект "Арктик СПГ-2", направило сообщение о форс-мажорных обстоятельствах некоторым покупателям объекта", - говорится в материале.

Отмечается, что санкции, введенные США в отношении проекта в ноябре, пока делают невозможным поставки.

Перспективы проекта "Арктик СПГ-2" туманны.

Форс-мажорные обстоятельства - это юридическая статья, которая позволяет компаниям приостанавливать поставки из-за факторов, находящихся вне их контроля. Такое развитие событий увеличивает риски поставок на другие рынки, поскольку в последние дни суда изменили маршрут из Красного моря из-за нападений на них там.

Bloomberg пишет, что хотя перспективы "Арктик СПГ-2" уже были омрачены из-за мер США, этот шаг является серьезными проблемами для проекта и может ограничить дополнительные поставки СПГ на мировой рынок этой зимой.

"Новатэк" планировал начать производство на первой из трех линий до конца года с целью получить первые грузы с завода в начале 2024 года.

Этот проект очень важен для России

"Арктик СПГ 2" имеет решающее значение для стремления России увеличить производство СПГ более чем втрое к концу десятилетия.

"Если проект будет существенно отложен или в следующем году не будут отгружены грузы, это серьезно ограничит рост мировых поставок СПГ - примерно до 2,5% против 3,5%, которые мы прогнозировали", - сказал аналитик Bloomberg Intelligence Телон Кастер.

Аналитик Energy Aspects Ltd Джейк Хорслен заявил, что экспорт по проекту будет зависеть от способности "Новатэка" поставлять объемы "Арктик СПГ-2" по имеющимся срочным контрактам или по спотовым сделкам "с ограниченным кругом потенциальных покупателей, готовых игнорировать санкции США.

Санкции США против "Арктика СПГ-2"

2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит цель "задушить" этот проект РФ.