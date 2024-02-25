Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным

При подготовке материала использовались официальные документы Государственного департамента США, Министерства финансов США, Белого Дома, сообщения Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США Оксаны Маркаровой в соцсетях, а также комментарии отечественных экономических экспертов и финансовых аналитиков.

23 февраля, в канун второй годовщины полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, США ввели очередной пакет санкционных ограничений против страны-агрессора. Нынешний санкционный пакет является самым масштабным с начала российского вторжения в феврале 2022-го. Под санкции попали 484 юридических лица, 57 физлиц и даже 12 морских судов.

Министерство финансов США ввело санкции против почти 300 субъектов из России и ее приспешников.

Государственным департаментом США наложены санкции на более 250 юридических и физических лиц.

Министерство торговли США включило в список торговых ограничений более 90 российских и связанных компаний.

Санкции против финансового сектора России

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело ограничения относительно финансовой инфраструктуры России, включая оператора национальной платежной системы "Мир" и российские банки, инвестиционные компании и компании финансовых технологий.

Под санкции попало акционерное общество "Национальная платежная карточная система" (НПКС), являющаяся государственным оператором российской Национальной платежной системы "Мир". НПКС принадлежит Центральному банку России и играет ключевую роль в содействии финансовым операциям как внутри России, так и за рубежом. Распространение российским правительством "Мира" позволило России построить финансовую инфраструктуру, позволяющую РФ избегать санкций и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой.

OFAC ввело ограничения против девяти региональных банков РФ, в том числе нескольких со штаб-квартирами в российских военно-промышленных базах; пяти инвестиционных фондов и фондов венчурного капитала, стремящихся гарантировать развитие передовых технологий и промышленности следующего поколения в России и вливать внутренние и иностранные инвестиции в российские компании; и шести финансово-технологических компаний, предоставляющих программное обеспечение и ИТ-решения для российских финансовых учреждений.

В санкционном списке следующие банки:

Avangard Bank, со штаб-квартирой в Москве;

Bank RostFinance, со штаб квартирой в Ростове-на-Дону;

Chelindbank, со штаб-квартирой в Челябинске;

Bank International Financial Club, со штаб-квартирой в Москве;

Modulbank, со штаб-квартирой в Костроме;

Databank, со штаб-квартирой в Ижевске;

Maritime Joint Stock Bank, со штаб-квартирой в Москве;

Bystrobank, со штаб-квартирой в Ижевске;

SPB Bank, со штаб-квартирой в Москве.

Далее – инвестиционные фирмы и фонды венчурного капитала:

BSF Capital предоставляет инвестиционные банковские услуги, венчурные инвестиции, осуществляет управление фондами и работает с крупными активами;

Investment Consultant Elbrus Capital, инвестиционная компания;

Orbita Capital Partners, компания по управлению активами;

Investment and Venture Fund of the Republic of Tatarstan, предоставляет кредиты и гранты и финансирует технологические и промышленные проекты;

Guard Kapital, инвестирующая в российские информационно-технологические компании.

Еще – российские финтех-компании:

Finansovye Informatsionnye Sistemy, разрабатывает информационные системы для финансового сектора;

Quorum, разрабатывает финансовое программное обеспечение;

Crypto Pro, разрабатывает криптографическое программное обеспечение и решения для инфраструктуры открытых ключей;

Faktor TS, программное обеспечение для криптографической защиты информации;

Sistemy Prakticheskoi Bezopasnosti, разрабатывает программное обеспечение для систем безопасности;

Validata, разрабатывает и производит защищенные корпоративные информационные системы.

Что предусматривают санкции

В результате введения санкций все имущество в собственности подсанкционных юридических и физических лиц, находящееся в США или во владении или под контролем лиц из США, заблокировано. Кроме того, блокируются любые организации, принадлежащие (прямо или косвенно) на 50 или более процентов одному или нескольким подсанкционным лицам.

Все транзакции лиц из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, относящиеся к какой-либо собственности или интересам в собственности подсанкционных лиц, запрещены, если они не разрешены общей или специальной лицензией OFAC. Эти запреты включают, в частности, передачу любых средств, товаров или услуг подсанкционным лицом или в пользу такого лица, а также получение средств, товаров или услуг от подсанкционного лица.

Кроме того, иностранные финансовые учреждения, проводящие или способствующие значительным транзакциям или оказывающие любые услуги, относящиеся к военно-промышленному сектору России, рискуют попасть под санкции OFAC. Примерами деятельности, которая может подвергнуть иностранные финансовые учреждения риску санкций, являются ведение счетов, перевод средств или предоставление других финансовых услуг (т.е. обработка платежей, торговое финансирование, страхование) в пользу подсанкционных юридических и физических лиц.

Будут ли санкции США эффективны: взгляд из Украины и правда от самих россиян

Санкции – это как игра в шахматы. На санкции США россияне придумывают обходные схемы. Но, как показывает практика прошлых пакетов, санкции сильно усложняют и повышают цену обходных схем, а также могут оказывать сильное влияние на сроки поставок.

Все пакеты санкций можно считать эффективными, поскольку они эволюционируют вместе с реакцией на них россиян.

"Самым интересным будет эффект санкций против нероссийских компаний, которые помогали россиянам обходить санкции в области финансов, транспортировки нефти и поставок продукции военного назначения", - считает бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

В частности, текущий пакет санкций отразится на работе российской СПБ биржы и ее работе с нероссийскими эмитентами. К примеру, депозитарий биржи обслуживает расчеты по эмитентам из Китая, прошедшим листинг на фондовой бирже Гонконга. В случае вторичных санкций работа СПБ биржы с иностранными эмитентами будет остановлена.

Как сообщает российский "Интерфакс", СПБ банк находится под ограничениями США со 2 ноября 2023 года, когда были введены санкции в отношении материнской компании – СПБ биржи. "Таким образом, после сегодняшнего (от 23 февраля – ред.) решения OFAC санкционный статус СПБ банка не изменился, а изменились юридические основания для его нахождения в списке санкций", – пояснил представитель расчетного депозитария СПБ биржи.

После введения санкций против СПБ биржи в прошлом году торги иностранными бумагами на бирже были прекращены, а активы инвесторов заблокированы на сумму около $3 млрд. Как объясняла биржа, зарубежные контрагенты приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

Отсюда, в частности, можно сделать вывод о действенности американских санкций против российского финансового сектора…

Если говорить о российской платежной системе "Мир", то санкции против нее по сути предупредительны, считает руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Известно, что Россия собиралась широко использовать "Мир" для международных расчетов, в частности, с контрагентами в странах азиатского региона.

Наложение же санкций фактически выводит эту платежную систему из международного правового поля. Так что у России остается меньше запасных вариантов для проведения международных платежей.

Важно понимать, что с платежной системой "Мир" работают преимущественно карты российских банков. В частности, благодаря этому россияне до сих пор могут продолжать свободно рассчитываться платежными карточками в отдельных странах к югу от родины, и чувствовать себя более-менее современными людьми.

Но введение санкций США будет означать, что банки условно дружественных к России стран начнут более осторожно оценивать риски работы с российскими платежными картами. А это в свою очередь будет иметь мощное психологическое влияние на рядового россиянина, который "вне политики".

Что касается санкций против российских инвесткомпаний, инвестирующих в технологический сектор, то здесь важно понимать, что этот сектор в России все больше замыкается сам на себя. Поэтому, наверное, текущие санкции уже не будут оказывать большое влияние на развитие российских технологий из-за ограничений в отношении инвестиционных компаний, финансирующих развитие сектора.

А вот вторичные санкции в отношении тех стран и субъектов, которые помогают создавать инфраструктуру для обхода Россией международных ограничений, могут оказаться более чем действенными, о чем неоднократно говорили эксперты.

Вместе с тем, украинцам и их партнерам по всему миру не стоит обманываться по поводу потенциального влияния каких-либо санкций на Россию. Воздействие, безусловно, будет. Но не скорое. Свидетельством тому является "история успеха" всех предыдущих санкционных пакетов Америки и Европы против России. Так что, скорее всего, чуда не произойдет и в этот раз.

Санкции – не панацея. Они лишь помогают ослабить потенциал страны-агрессора оплачивать дальнейшее ведение захватнической войны, выиграть которую могут лишь украинские вооруженные силы. Но Россия постоянно находит новые пути и схемы обхода международных ограничений. На этом фоне сами санкции часто бывают запоздалыми и частичными, что не дает желаемого эффекта. Так что расслабляться рано. И одевать "розовые очки" не стоит.