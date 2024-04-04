Санкции США мешают попыткам России отремонтировать НПЗ, - Reuters

Российские нефтяные компании сталкиваются с трудностями в ремонте нефтеперерабатывающих заводов, которые были построены с помощью американских и европейских инжиниринговых компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников в отрасли, трудности усугубляются атаками украинских дронов, которые в этом году поразили как минимум дюжину российских НПЗ. По подсчетам Reuters, атаки вынудили российские НПЗ закрыть около 14% мощностей в первом квартале.

"Если поток дронов продолжится такими темпами, а российская противовоздушная оборона не улучшится, Украина сможет сократить объемы нефтепереработки в России быстрее, чем российские фирмы смогут их отремонтировать", - сказал Сергей Вакуленко, эксперт по российской энергетической отрасли и научный сотрудник Фонда Карнеги.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что все НПЗ будут отремонтированы к июню, не уточнив подробностей.

Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции в отношении тысяч российских компаний после вторжения на Украину, и около 1000 компаний объявили о своем уходе из страны.

Война на истощение

По данным более чем десяти российских отраслевых источников, западные компании, такие как UOP и швейцарская инжиниринговая группа ABB, за последние два десятилетия поставили технологии и программное обеспечение на все 40 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. На каждом НПЗ имеется сочетание российского и зарубежного оборудования.

ABB подтвердила агентству Reuters, что прекратила принимать новые заказы в России после начала войны в феврале 2022 года и не планирует возвращаться в Россию после выполнения существующих контрактных обязательств.

Компания UOP, транснациональная нефтяная инжиниринговая компания, ушла из России после того, как эта страна вторглась на Украину в феврале 2022 года.

Как и в США, цена на бензин в России является политически чувствительным вопросом, и власти пытаются ограничить рост цен. Недавние меры включали введение в феврале запрета на экспорт бензина сроком на 6 месяцев.

Украина заявляет, что атакует российские НПЗ, потому что хочет подорвать военную машину Кремля, сокращая государственные доходы и сокращая снабжение армии топливом.

"Дроны в десятки, если не сотни раз дешевле, чем стоимость ремонта, что важно в войне на истощение", - сказал Вакуленко, бывший руководитель стратегического отдела российской энергетической компании "Газпром нефть". Он покинул фирму и Россию через несколько дней после начала войны против Украины.

Проблемы с НПЗ

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире. После того как западные страны ввели санкции против Москвы, она перенаправила большую часть своего экспорта нефти и нефтепродуктов в Азию и Африку.

Если Москва столкнется с резким сокращением объемов нефтепереработки, она будет вынуждена сократить экспорт топлива в пользу сырой нефти, считают более 10 российских нефтетрейдеров.

Россия поставляет нефть лишь нескольким крупным покупателям, таким как Китай, Индия и Турция, но ее портфель покупателей топлива сравнительно шире, поскольку она может поставлять нефть более мелким потребителям в Африке и Южной Америке.

Нефтеперерабатывающая промышленность России берет свое начало в 1940-х годах, когда Соединенные Штаты поставляли оборудование по программе ленд-лиза во время Второй мировой войны.

После распада Советского Союза российские нефтяные компании инвестировали десятки миллиардов долларов в модернизацию с помощью таких компаний, как UOP и ABB.

США ввели санкции против компаний по всему миру, в том числе в Турции, чтобы предотвратить передачу технологий в Россию.

Странам, находящимся под западными санкциями, таким как Россия и Иран, уже давно удалось найти лазейки для получения запасных частей для техники западного производства, такой как самолеты или автомобили.

Но нефтеперерабатывающее оборудование встречается гораздо реже и более специализировано; Западные фирмы ужесточили проверки, чтобы помешать России импортировать запасные части через третьи страны, сообщил один из пяти источников.