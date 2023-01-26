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Санкции против России и поддержка Украины станут главным приоритетом G7, - МИД Японии

Фото: Санкции против России станут приоритетом G7 в 2023 году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония, председательствующая в этом году в "Большой семерке" (G7), ожидает, что вторжение России в Украину будет доминировать в переговорах между крупнейшими экономиками мира с развитой экономикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление, которое сделал главный финансовый дипломат Японии Масато Канда агентству Reuters.

"Санкции против России и поддержка Украины будут главным приоритетом на встречах финансовых лидеров G7 под председательством Японии", - сказал Канда, который в этом году будет курировать переговоры G7 по экономической политике.

Среди других вопросов, стоящих на повестке дня G7, будут глобальные проблемы долга, сказал Канда. Резкий рост процентных ставок в США сказался на номинированном в долларах долге стран с формирующимся рынком, который уже ослаб из-за пандемии, а теперь страдает от высоких цен на импорт продуктов питания и энергоносителей в результате войны России против Украины.

Канда сказал, что Япония работает, чтобы помочь Шри-Ланке, которая переживает самый глубокий экономический кризис за 70 лет, координируя свои действия с Парижским клубом стран-кредиторов и Международным валютным фондом, чтобы обеспечить участие Китая и Индии в усилиях по реструктуризации долга острова.

По словам Канда, Токио также планирует возглавить обсуждения по расширению регионального многостороннего соглашения о валютных свопах, которое называется Соглашением о многосторонней инициативе (CMIM), чтобы подготовиться к будущим финансовым кризисам и стихийным бедствиям.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что "Большая семерка" ожидает более активной привлеченности МВФ в 2023 году по вопросу финансовой поддержки Украины.

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