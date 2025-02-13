Санкции против политических конкурентов - большая ошибка, за которую придется платить Украине, - заявление УДАРа

"Санкции против представителей оппозиции - это большая ошибка, за которую придется платить не только их инициаторам, но и Украине. Вчерашняя расправа власти над политическими конкурентами просигнализировала всему миру, что руководство страны сегодня больше занимается собственным политическим будущим, чем сохранением государства с миллионами украинцев, которые здесь живут", - говорится в заявлении УДАРа.

В партии отмечают, что сейчас решается судьба страны, поэтому нужна консолидация всех сил, а не внутренняя вражда.

"Сейчас, когда надо показать миру, что мы - едины в своем стремлении справедливого мира и демократического будущего независимой Украины, - руководство государства преследует мэров, сажает военных, уничтожает местное самоуправление, пренебрегает законами, попирает свободу слова и сворачивает демократию. Вчера к этому списку добавили еще и политически мотивированные санкции. Санкции против оппонентов - признак слабости. Или агонии. Ни то, ни другое стране не поможет. Потому что это не о демократии, это не о силе и не о победе нашего государства", - уверены в УДАРе.

В заявлении отмечается, что из-за политических амбиций власти страдает имидж всей страны.

"В начале войны в речах руководителей государства звучали слова о большом народе великой страны... Это правильные слова. Именно поэтому сегодня нельзя показывать государство нетерпимым и мелочным, потому что кто-то из политических оппонентов власти думает иначе, чем власть. Инициаторам санкций нужно задуматься, какими они войдут в переговорный процесс и в историю в целом: теми, кто уничтожает демократию и свободу, или теми, кто за демократию и свободу борется", - отмечается в заявлении.

Как известно, 13 февраля СНБО ввел санкции против 5-го президента Украины, народного депутата Украины Петра Порошенко. Об основаниях в официальных документах не сообщается.

Ранее лидер УДАРа Виталий Кличко отметил, что, когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба внутри страны, проигрывает демократия и страна в целом.