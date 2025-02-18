Санкции против Боголюбова. Стало известно, сколько мог уплатить налогов в РФ

По данным следствия, в 2023 году Боголюбов был основателем и бенефициаром компании Eclaris Group Limited, которая через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям российского "Газпрома. Эти компании платили налоги в бюджет РФ.

По данному факту правоохранительными органами Украины расследуются уголовные дела.

Как известно, Eclaris Group Limited Боголюбова владела долей британской компании JKX gas&oil, которая в свою очередь вела газодобывающую деятельность в РФ через свои дочерние компании.

Согласно открытым данным налоговых реестров РФ, за 2018-2023 гг ООО "Южзазэнерджи" - дочка JKX - платила в среднем от 300 млн до 500 млн рублей налогов в год. Суммарно за упомянутый период компания заплатила более 2,1 миллиарда рублей.

Боголюбов назвал санкции политическим решением, направленным на передел бизнес-активов, однако не прокомментировал многочисленные сообщения в СМИ о бизнес-деятельности в РФ после 2014 года или даже после полномасштабного вторжения.

Напомним, в марте 2024 года российская сторона решением суда принудительно конфисковала активы Боголюбова, получив более 5 млрд рублей в бюджет.

Также 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны на заседании ввел санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука.