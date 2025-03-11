Санкции не работают: за год ЕС импортировал российского металла на 2,5 млрд евро

Это свидетельствует о слабой эффективности действующих ограничений и наличии исключений, которые позволяют российской металлургии экспортировать на рынки ЕС.

"Наибольшие объемы поставок пришлись на полуфабрикаты - их купили 3,15 млн т. Ключевыми потребителями российских полуфабрикатов были Бельгия, Италия, Дания и Чехия - 425,65 тыс. т (+11%). Также страны ЕС импортировали из РФ 1,03 млн т чугуна, и 1,04 млн т железа прямого восстановления (DRI)", - указывает издание.

Таким образом, несмотря на введенные Европой санкции, импорт российской металлопродукции в ЕС остается значительным. Некоторые страны, в частности Италия, Бельгия и Чехия, продолжают активно покупать продукцию РФ.

"Украина, как кандидат и будущий член единого европейского экономического пространства, могла бы заместить российских поставщиков. Украинские производители способны нарастить выпуск и экспорт полуфабрикатов, чугуна и DRI, что позволило бы ЕС уменьшить зависимость от российского сырья и одновременно поддержать экономику Украины. Однако для этого необходимы как дополнительные инвестиции в производственные мощности, так и политическая воля европейских стран", - резюмирует издание.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму €3 млрд, а за 9 месяцев 2024 года - еще на 2,1 млрд евро. Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно на металлургическую продукцию, должны быть отменены.

Он напомнил, что предприятия ГМК напрямую поддерживают российский ВПК. Например, российская Группа НЛМК, принадлежащая олигарху Лисину, поставляющая металлургические слябы в ЕС, одновременно является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая является критически важной для российской оборонной промышленности.