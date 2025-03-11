ua en ru
Вт, 11 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Санкции не работают: за год ЕС импортировал российского металла на 2,5 млрд евро

Вторник 11 марта 2025 12:27
UA EN RU
Санкции не работают: за год ЕС импортировал российского металла на 2,5 млрд евро Фото: ЕС импортировал российского металла на 2,5 млрд евро (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

По итогам 2024 года, Европейский Союз импортировал из России 5,34 млн т продукции горно-металлургического комплекса. Несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта продукции в ЕС - в прошлом году эта сумма превысила 2,5 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

Это свидетельствует о слабой эффективности действующих ограничений и наличии исключений, которые позволяют российской металлургии экспортировать на рынки ЕС.

"Наибольшие объемы поставок пришлись на полуфабрикаты - их купили 3,15 млн т. Ключевыми потребителями российских полуфабрикатов были Бельгия, Италия, Дания и Чехия - 425,65 тыс. т (+11%). Также страны ЕС импортировали из РФ 1,03 млн т чугуна, и 1,04 млн т железа прямого восстановления (DRI)", - указывает издание.

Таким образом, несмотря на введенные Европой санкции, импорт российской металлопродукции в ЕС остается значительным. Некоторые страны, в частности Италия, Бельгия и Чехия, продолжают активно покупать продукцию РФ.

"Украина, как кандидат и будущий член единого европейского экономического пространства, могла бы заместить российских поставщиков. Украинские производители способны нарастить выпуск и экспорт полуфабрикатов, чугуна и DRI, что позволило бы ЕС уменьшить зависимость от российского сырья и одновременно поддержать экономику Украины. Однако для этого необходимы как дополнительные инвестиции в производственные мощности, так и политическая воля европейских стран", - резюмирует издание.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму €3 млрд, а за 9 месяцев 2024 года - еще на 2,1 млрд евро. Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно на металлургическую продукцию, должны быть отменены.

Он напомнил, что предприятия ГМК напрямую поддерживают российский ВПК. Например, российская Группа НЛМК, принадлежащая олигарху Лисину, поставляющая металлургические слябы в ЕС, одновременно является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая является критически важной для российской оборонной промышленности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Металлургпром
NEWS
Как проходит встреча Украины и США в Джидде: первые подробности переговоров
Как проходит встреча Украины и США в Джидде: первые подробности переговоров
DAILY
Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине