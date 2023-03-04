Санкции Германии против российских олигархов продвигаются медленно, - Reuters

По данным министерства финансов Германии, после вторжения России в Украину Германия заморозила около 5,25 млрд евро в активах, принадлежащих олигархам, находящимся под санкциями. Шесть месяцев назад этот показатель составлял 4,28 млрд евро.

Данной информацией министерство поделилось в ответ на запрос депутата немецкого парламента Кристиана Гёрке.

"С декабря было заморожено всего 200 миллионов евро в активах олигархов, а за полгода - всего один миллиард. Ни один олигарх не отчитался о своих активах с декабря", - заявил Гёрке.

Согласно закону о санкциях Германии, лица, на которые распространяются санкции Европейского Союза, должны немедленно задекларировать свои активы под угрозой штрафа или лишения свободы сроком до года.

По данным правительства, на данный момент восемь олигархов сообщили Бундесбанку о 31 позиции активов. Стоимость составляет около 577 млн евро. Она распределяется между остатками на счетах, активами компаний и ценными бумагами.